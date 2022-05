“Per me è un grande onore”

Dopo quattro anni, la presidenza del Gran Consiglio è tornata in mano a una donna . La deputata socialista Gina La Mantia è stata eletta oggi prima cittadina. È la quarta donna socialista a ricoprire tale incarico. Nata e creciuta a Emmenbrücke, nel Canton Lucerna, si è trasferita con la sua famiglia in Ticino nel 1991. Infermiera e traduttrice di professione, nel 2007 è stata eletta nel Consiglio comunale di Blenio e dal 2015 siede nel Gran Consiglio, dove fa parte della Commissione sanità e sicurezza sociale e di quella speciale sulla sorveglianza sulle condizioni di detenzione. La Mantia è inoltre segretaria generale delle Donne Socialista Svizzere e siede nel comitato del Coordinamento donne della sinistra (Coordonne). Ai microfoni di Ticinonews racconta le emozioni vissute durante la giornata della sua elezione e che presidente vorrà essere nell’ultimo anno di questa legislatura.

Che cosa vuol dire per lei essere eletta alla presidenza?

È in primo luogo un grande onore, c’è chiaramente però anche il timore del grande incarico e della responsabilità che si ha nel condurre le sedute in modo corretto, di tenere i contatti con gli altri cantoni e istituzioni in modo dignitoso.