Gina La Mantia nuova prima cittadina

Un anno impegnativo

“L’anno che ho davanti in qualità di prima cittadina sarà impegnativo”, ha detto La Mantia durante il suo discorso, sia perché si è appena usciti da due anni di pandemia, sia perché imperversa una guerra in mezzo all’Europa, le cui conseguenze si fanno già sentire. “Sarà il compito di noi politiche e politici adoperarci affinché le disuguaglianze in questo contesto difficile non aumentino, ma si assottiglino. Spetta a noi creare i pressuposti affinché ognuna e ognuno possa realizzare il proprio progetto di vita o almeno andarci vicino”, ha sottolineato la prima cittadina. Sarà inoltre un anno elettorale, dove molti deputati vorranno apparire e mettersi in mostra. “Dipende da noi quale immagine scegliamo di dare al nostro paese della politica. In un anno elettorale, dopo la tragica pandemia del Covid e una brutale guerra così vicina a noi, faremo bene a non spettacolarizzare e non rinunciare al dubbio, il miglior antitodo alle barbarie”, ha concluso, citando un passaggio del libro “L’inizio del buio” di Walter Veltroni.