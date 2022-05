Non c’è pace oggi per gli automobilisti ticinesi. Dopo il sinistro avvenuto attorno a mezzogiorno all’altezza di Muzzano, un nuovo incidente sulla A2 starebbe adesso provocando code tra Rivera e il raccordo di Lugano-Nord, in direzione di Mendrisio. La corsia di sinistra risulta bloccata, con ritardi fino a 30 minuti.