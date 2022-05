Incidente e disagi sull’A2

Oggi attorno alle 12 si è verificato un incidente sull’A2 in direzione Nord all’altezza di Muzzano. Il bilancio dell’incidente è di due feriti e di grossi disagi alla circolazione. Stando a quanto riferisce Rescue Media, due veicoli, un furgone ed un monovolume, per motivi ancora da stabilire, sono entrati in collisione subito dopo la galleria della Collina d'Oro. L'auto, a causa del violento impatto, è finita nella scarpata a lato della careggiata, mentre il furgone è rimasto fermo in mezzo alla corsia. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure a due degli occupanti, che sono rimasti feriti nel sinistro. La Polizia ha provveduto alla chiusura della circolazione dell'A2 in direzione nord e questo a causato in breve tempo la formazione di lunghe colonne. Le condizioni dei due feriti non sono note ma, apprentemente, nessuno dei due avrebbe la vita in pericolo.