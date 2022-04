Negozi chiusi e polemiche, ma il bilancio è positivo

Le parole di Roberto Badaracco pronunciate venerdì sui negozi chiusi a Pasqua nonostante le autorizzazioni hanno fatto rumore e non sono andate giù a molti negozianti. Il vicesindaco, in sintesi, ha ricordato ai nostri microfoni la fatica della città ad ottenere queste aperture ma che ora i commercianti non aprono.

“La legge ci consente di aprire”

L’equazione però non è stata digerita dalla presidente della Federcommercio Lorenza Sommaruga che sottolinea come i negozianti non debbano sentirsi in debito con nessuno. “La legge ci consente le aperture, non c’è stato nessun impegno da parte di terzi. È la legge che abbiamo fortemente voluto che ci ha dato questa possibilità”. Ma, polemiche a parte, il bilancio della Pasqua è positivo: “Siamo più che contenti, non ce lo aspettavamo”.

“Le cose cambieranno d’estate”

Molti commercianti hanno deciso di tenere chiuso la domenica e aprire lunedì ma buona parte dei turisti che si sono visti in questi giorni per le vie di Lugano vengono descritti come turisti con lo zaino in spalla, che possono affollare bar e ristoranti, ma difficilmente si dedicheranno a lusso o moda. Ad ogni modo, secondo la presidente di Federcommercio l’arrivo dell’estate cambierà le carte in tavola, anche grazie alla complicità della grande distribuzione.