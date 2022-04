A Lugano negozi chiusi per Pasqua, “così non va”

Apertura dei negozi, “così non va”

E proprio in occasione di “Pasqua in città”, e del numeroso afflusso di turisti, è prevista anche un’apertura straordinaria dei negozi. Tuttavia, stando a nostre informazioni, saranno ben pochi i commercianti che terranno aperto. Un tema, questo, che per la città continua ad essere spinoso...“È un po’ la nostra eterna nota dolente: abbiamo fatto di tutto per avere le autorizzazioni e diventare una città turistica. Entusiasti, abbiamo offerto questa possibilità e pensavamo che ci sarebbe stata una risposta veramente forte”. In realtà “vediamo che, malgrado sia la loro categoria a spingere, purtroppo i commercianti stessi non rispondono come dovrebbero. Non vorrei utilizzare parole forti, ma così non va. Se vogliamo veramente diventare una città turistica e vogliamo attirare dobbiamo avere in determinati momenti dell’anno anche i negozi aperti”. Soprattutto “la domenica o il lunedì di Pasqua, come in questo periodo”. Sono “tre giorni pienissimi e non ci sono scusanti. Io capisco le dinamiche interne di ogni commerciante, ma bisogna dare un segnale forte. Se sono aperti, lo siano tutti o quasi, ma non due o tre, perché non serve veramente a niente”. Anche perché il rischio di avere solo una manciata di negozi aperti è che numerosi turisti che oggi riempiono le strade della città, decidano in futuro di recarsi altrove. “Vicino a noi ci sono altre realtà che tengono aperto. Se noi non abbiamo questa condizione, perdiamo di attrattività turistica. E questo è veramente un discorso che bisognerebbe allargare a tutti gli attori del territorio”, conclude Badaracco.