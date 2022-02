Nebiopoli: è corsa contro il tempo

Una corsa contro il tempo per arrivare pronti al Nebiopoli. È quella che sta affrontando il gruppo chiassese degli [email protected] Normalmente la preparazione per il carnevale richiede mesi, mentre quest’anno il lavoro è stato condensato in pochi giorni. “Qualche tempo fa c’è stato detto che si sarebbe fatto il Nebiopoli “light” , spiega Daniele Martini, membro del gruppo. “Ci siamo quindi messi a costruire la macchina e a preparare qualcosa per i bambini. Siamo ripartiti con tanta gioia. Dato che non avevamo niente di pronto abbiamo pensato “stiamo lavorando per il 2023”. Nei prossimi giorni bisognerà “finire le ultime cose e aspettare poi l’ora ‘X’ per iniziare a fare carnevale”.

In tanti hanno risposto all’appello

Alessandro Gazzani, presidente del Nebiopoli, non nasconde il suo entusiasmo per tutto ciò che sta nascendo a seguito della conferenza stampa della scorsa settimana. “Gli sviluppi riguardano soprattutto la giornata e la serata di sabato, in cui all’inizio si pensava di fare qualcosa di un po’ più “soft”, afferma Gazzani. “Abbiamo contattato gruppi, carri e guggen, e in diversi hanno deciso di aderire. Parliamo di una quindicina di gruppi, un numero che, sebbene più basso rispetto al passato, non pensavamo di raggiungere in una cosa arrangiata in nemmeno una settimana”. Le soddisfazioni maggiori riguardano “il piacere di tornare a stare insieme e soprattutto l’entusiasmo di provare nuovamente un senso di normalità che non vivevamo più da tanto tempo”.