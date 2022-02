Nebiopoli è pronto, “Serve Chiasso!”

La Repubblica di Nebiopoli è pronta a festeggiare il Carnevale in versione light. Con il motto “Serve Chiasso!” l’intento è di lanciare un messaggio di positività e di speranza per tutti quanti. La versione light vedrà un programma adatto alle esigenze imposte dalla situazione sanitaria, ma offrirà comunque momenti di aggregazione in tutta sicurezza e secondo il tradizionale spirito che da sempre anima Nebiopoli.

Dove e quando

I festeggiamenti per la 62esima edizione del carnevale chiassese avranno luogo dal 25 al 27 febbraio e si svolgeranno all’aperto in Piazza Bernasconi. Grande novità di quest’anno sarà la collaborazione con gli esercenti di Chiasso che parteciperanno alla festa con le tradizionali “tendine”. In caso di cattivo tempo il programma verrà rinviato al weekend del 4-6 marzo 2022.

Comitato Direttivo

“Vogliamo restare innovatori a livello cantonale, lanciando un messaggio chiaro e positivo, come sempre condito dallo spirito goliardico che caratterizza il Carnevale Nebiopoli: SERVE CHIASSO! Non ci siamo fermati nemmeno durante la pandemia, proponendo iniziative che hanno strappato il sorriso in tutto il Cantone. Il nostro ruolo come secondo carnevale della Svizzera Italiana e soprattutto quale principale organizzatore di eventi del Sottoceneri è quello di lanciare al popolo ticinese un messaggio di speranza, e desideriamo farlo comunque organizzando qualcosa di proporzionato. Il Comitato Direttivo ha coinvolto gli esercenti della città e ha lavorato su un programma mirato a sostenere queste attività duramente colpite dalla pandemia di COVID-19. Si tratta quindi di un programma all’aperto che intende distribuire la gente in più luoghi, situazione che riteniamo un ottimo compromesso per poter proporre un evento di questo genere. Inoltre, abbiamo deciso volontariamente di fissare un orario limite alle serate. Vogliamo sottolineare in particolare il bellissimo messaggio di collaborazione che caratterizza questa edizione del Carnevale a Chiasso: il Comitato Nebiopoli, le autorità comunali e gli esercenti hanno lavorato intensamente insieme in queste ore, per arrivare oggi a proporre un programma variegato e accattivante” ha commentato il Comitato Direttivo di Nebiopoli.

Sindaco Bruno Arrigoni

“Il Municipio di Chiasso si rallegra della stretta e proficua collaborazione avuta in questi mesi con il Comitato Direttivo del Nebiopoli: ogni proposta - e infine ogni decisione - è stata condivisa con spirito costruttivo. Con piacere l'Esecutivo ha voluto dar fiducia agli organizzatori, garantendo come sempre il supporto logistico necessario. Malgrado le difficoltà dovute alla pandemia, Chiasso avrà quest'anno il suo carnevale: un ringraziamento va a tutte le persone che ruotano a vario titolo attorno al Nebiopoli e che con coraggio e tenacia hanno allestito un programma che non mancherà di suscitare entusiasmo”.

