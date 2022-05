“Moltissimi i decessi legati al viagra”

Di cosa si tratta

Kamagra. Un nome esotico, come la sua provenienza, per un medicinale indiano utilizzato in caso di disfunzione erettile. Lo stesso principio attivo del viagra ad un costo più basso, con lo stesso effetto e gli stessi rischi. Le cinquanta confezioni di gel da ingerire sono state trovate, come detto, dalle guardie di confine giovedì scorso a bordo di un’auto di rientro dalla Serbia, nascoste in una confezione di biscotti e nel triangolo d’emergenza. Dagli interrogatori alla coppia che trasportava il farmaco, 28enne serbo lui, 34enne svizzera lei, è emerso che quello non era il loro primo viaggio, ma fino al controllo, i due non avevano introdotto illegalmente simili quantità del prodotto, confiscato poi da Swissmedic. Accostabile come detto al viagra o al cialis, il Kamagra non è omologato e non può essere prescritto, né acquistato in farmacia. “Viene presentato un po’ come un integratore, quasi come fosse una bevanda”, spiega il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini. “Infatti, non so se sia esattamente il caso di quello sequestrato perché non l’ho visto, ma mi sembra che nella stessa confezione ci fossero bustine di gusti diversi”. Un tentativo, cioè, “di banalizzare questo prodotto”.