In dogana con 50 scatole di gel per erezione

Li fermano in dogana e trovano 50 scatole di Kamagra (pillole per disfunzione erettile) nascoste nell’auto. È successo giovedì scorso alle 5:30 del mattino al valico autostradale di Chiasso, dove una coppia che rientrava dalle vacanze trascorse in Serbia è stata fermata per un controllo che ha poi portato alla scoperta del farmaco, destinato alla rivendita, sequestrato poi dalle autorità in vista della confisca di Swissmedic. I protagonisti della vicenda sono un 28enne di nazionalità serba residente in Svizzera e sua moglie, una 34enne di nazionalità svizzera. Lo riferisce l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).