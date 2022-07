Lastminute.com, chiesto l’arresto di 5 persone

Nell’ambito dell’indagine in corso del Ministero Pubblico nei confronti di alcuni attuali e precedenti dirigenti e manager di alcune società controllate da lastminute.com (segnatamente BravoNext SA, BravoMeta CH SA e LMNext CH SA), la Società ha comunicato che la Procura ticinese ha presentato richiesta di carcerazione preventiva per cinque persone con i relativi provvedimenti coercitivi per una durata massima di tre mesi. Tutti gli altri manager interrogati nell’ambito dell’indagine sono stati rilasciati. Lo rende noto la compagnia stessa con un comunicato.

Fondi bloccati

Inoltre, la Procura ha bloccato una parte dei fondi detenuti in alcuni conti bancari delle filiali interessate per un importo complessivo di 7 milioni di franchi svizzeri. La Società ha già adottato misure per salvaguardare un’adeguata continuità di tutta la gestione quotidiana delle filiali in questione, in quanto potrebbero essere interessate da tali misure e continua a sostenere la Procura nelle sue indagini.