La statua della discordia sarà rimossa

Niente da fare. La statua dedicata alla poetessa Alfonsina Storni, posata qualche mese fa nell’omonima Piazza a Sala Capriasca, sarà rimossa. Lo ha deciso la popolazione nel sondaggio lanciato dal Municipio di Capriasca dopo le critiche emerse in relazione alla scelta di rappresentare il suicidio della poetessa, avvenuto nel 1938 sulla spiagga di Mar del Plata, in Argentina.

A seguito del responso, ora il Municipio valuterà un’ubicazione alternativa per valorizzare la statua della discordia, che era stata contestata da alcuni parenti della poetessa e dalla stessa ideatrice dell’opera, la giornalista Gemma D’Urso, la quale non si dice sorpresa dell’esito del sondaggio. “C’era sopprattutto malcontento da parte degli abitanti del nucleo, proprio vicino alla piazza”, spiega a Ticinonews. “Avrei preferito che si rappresentasse la straordinaria opera di Alfonsina, non il suo suicidio. Se avessi saputo che andava a finire così non avrei lanciato la proposta”. Proposta che è stata poi portata avanti dall’Esecutivo, il quale ha poi deciso di lasciare la parola alla popolazione a seguito delle critiche emerse. “Ognuno può esprimere la propria opinione sulla statua”, aveva detto ai nostri microfoni il sindaco Andrea Pellegrinelli. “A noi il lavoro dell’artista è piaciuto”.