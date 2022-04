Alfonsina Storni e la statua della discordia

Una donna del popolo, operaia, maestra, attrice e finalmente poetessa, Alfonsina Storni è stata una delle figure principali dei diritti civili e delle donne del secolo scorso in America Latina. I suoi versi e i suoi scritti ne fecero un mito della letteratura spagnola e fonte di ispirazione di alcuni grandi interpreti della musica moderna, fra i quali Mercedes Sosa. In Ticino Alfonsina è diventata famosa soltanto dopo la seconda metà del Novecento.

Statua al centro delle critiche

Da allora la sua fama è cresciuta e nel suo comune di origine, Capriasca, gli hanno pure dedicato una piazza nel quartiere di Sala Capriasca, proprio nella casa in cui è nata, e recentemente anche una statua. Purtroppo, quest’opera, curata dall’artista Eva Antonini, è stata oggetto di critiche – come riferisce oggi LaRegione – da parte di alcune persone che hanno contestato la scelta di rappresentare il suicidio della poetessa, avvenuto ne 1938 sulla spiaggia di Mar del Plata, in Argentina.