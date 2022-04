La Posta diventa verde, il ponte tibetano raddoppia

È la giornata delle burle per eccellenza. I pesci d’aprile abbondano sui social, portali e quotidiani e non è evidente districarsi tra le notizie vere e fasulle. Sicuramente in alcuni ci siete cascati, anche solo per un momento, noi pure. Oltre ai nostri - l’autolavaggio per cigni a Riva San Vitale e il corippide ritornato in Valle Verzasca (post pubblicato su Instagram), abbiamo raccolto una serie di storie assurde, che ci hanno strappato un sorriso.

La Svizzera si tinge di blu

Dopo le polveri del Sahara, la Svizzera si è svegliata questa mattina, nelle regioni in cui sta nevicando, sotto un manto blu. Non è un’illusione ottica, assicura Le Matin, che parla di minuscole particelle di ghiaccio, provenienti dall’Artico, che sono state trasportate dall’aria polare. Il Polo Nord, scrive il portale romando, ha recentemente subito un’ondata di caldo, che ha contribuito a sciogliere parte di molti iceberg, soprattutto nella regione di Arviagrabard, nota per la particolarità dei suoi iceberg blu scuro. Le basse temperature avrebbero contribuito a sciogliere queste particelle, che sono state trasportate via aria in Europa. “Si tratta di un fenomeno abbastanza complesso, che non è dovuto solo alla densità del ghiaccio e al riverbero della luce”, spiega il glaciologo Edgar Ghamel. “Questo blu intenso è stato accentuato dalle microplastiche sempre più presenti negli oceani”.

La Posta cambia colore

Anche alcune aziende ci hanno messo del loro. La Posta ha diramato oggi un comunicato, annunciando di cambiare il colore del suo marchio: da giallo diventa verde per puntare maggiormente sulla sostenibilità. “L’abbigliamento da lavoro dei collaboratori e tutti i veicoli si tingeranno di verde”, scrive la Posta, allegando pure le immagini dei veicoli e delle nuove uniformi postali. “Anche le cassette delle lettere gialle saranno ridipinte. Il verde postale dovrà essere unico proprio come il giallo, perciò la Posta ha deciso di brevettare anche questo colore”. Il cambiamento sarà comunque graduale e non è stata ancora fissata una data esatta, precisa il gigante giallo. “I veicoli più vecchi destinati a essere dismessi entro i prossimi due anni rimarranno gialli fino a quando non saranno messi fuori servizio. Gli indumenti che mostrano segni di usura e altri materiali di consumo che è necessario cambiare frequentemente saranno sostituiti in tempi relativamente brevi. Prevediamo di completare il cambio di look entro la fine del 2024”.

Migros lancia il camion a pellet

Novità in casa Migros: tra pochi giorni circoleranno nuovi veicoli a Pellet Biologico, a basso consumo e impatto zero, assicura l’azienda. “Con appena 10 kg di Pellet sarà possibile partire da Sant’Antonino per rifornire la filiale di Chiasso-Boffalora senza passare dal Via”, si legge sul post pubblicato su Facebook.

Carasso, il ponte tibetano raddoppia

Anche Ticino Turismo si è prodigato in uno scherzo. Sui suoi profili social ha annunciato una novità: il ponte tibetano tra Monte Carasso e Sementina verrà dotato di una seconda corisa. “Entrambe le passerelle saranno a senso unico, per evitare intasamenti e code”, scrive Ticino Turismo, che lancia pure una domanda agli utenti per capire cosa pensano di questa idea.

Sun Valley Festival, da Malvaglia al centro ovale di Chiasso

L’edizione 2022 del Sun Valley Festival, che tradizionalmente si svolge a Malvaglia, si terrà al Centro Ovale di Chiasso per “ragioni di carattere logistico”. Lo annunciano gli organizzatori sui loro canali social: “Stiamo pensando a un Sun Valley Festival più itinerante in futuro e Chiasso ci è sembrata un’ottima prima tappa”, afferma il presidente dell’Associazione Asilo Beach in un post su Facebook, dove si potranno scoprire le prossime tappe dell’evento.

La Svizzera non parteciperà ai mondiali di calcio

Con una semplice foto e una scritta su Instagram, il quotidiano La Regione ha creato “panico” scrivendo che la Svizzera non parteciperà ai mondiali di calcio. Ma l’emoji di un pesciolino ha spazzato via ogni ombra di dubbio.