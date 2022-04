A Riva San Vitale un lavaggio per cigni

Era notizia di alcuni mesi fa quando una mattina erano stati avvistati, presso il Lido Comunale di Riva San Vitale, dei cigni sui quali erano presenti delle vistose macchie nere. Non un disastro ecologico come si era subito ipotizzato, ma gli esemplari si erano semplicemente imbrattati di alghe presenti nel lago. Un danno d’immagine incredibile per la località sul Lago Ceresio, tanto che l’Autorità si è subito chinata sul problema, esplorando tutte le possibili soluzioni.

Un impianto pilota unico nel suo genere

Attraverso una start up tutta ticinese presente al Tecnopolo di Manno, la Swan Clean Tech, si è pensato di realizzare un impianto pilota, unico al momento nel suo genere, che permettesse ai cigni di ripulirsi in automatico per poi tornare a nuotare felicemente nel lago. Una pulizia completa che attraverso 4 fasi - dall’emolliente naturale, lavaggio, asciugatura e cera bio - permettesse agli animali di mantenersi perennemente lindi e splendenti. Il tutto con un impatto sull’ambiente pari a zero in quanto l’impianto è alimentato da pannelli solari posizionati nella parte superiore, l’acqua viene pescata e filtrata dal lago mentre i residui della pulizia verranno seccati e riutilizzati come concime.