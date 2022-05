La porta dei Verdi è aperta

Porta aperta dai Verdi per il Movimento per il Socialismo (Mps). Gli ecologisti hanno infatti risposto alla lettera inviata questa mattina con le “avance” dell’Mps per le prossime elezioni cantonali. “Siamo ben disposti ad incontrarvi per discutere una possibile collaborazione d’area in vista delle prossime elezioni cantonali”, scrivono i Verdi.

“Cantone sempre più populista”

“Viviamo in un cantone che vira sempre più verso la destra populista, in cui i temi che più ci stanno a cuore – svolta ambientale e giustizia sociale – faticano ad emergere e le soluzioni languono”, sottolineano. Questo nonostante – sottolineano – “l’evidente degrado ambientale e del territorio”, le crescenti disuguaglianze sociali e “un mercato del lavoro malsano, in cui i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori vengono continuamente calpestati”.