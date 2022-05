Elezioni cantonali, l’Mps punta ai Verdi

Manca meno di un anno alle prossime elezioni cantonali. E il Movimento per il Socialismo (Mps) non perde tempo. Per il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio l’Mps propone una lista comune insieme ai Verdi. Lo stesso Movimento, in una lettera firmata da Matteo Pronzini, Simona Arigoni e Luca Torti, e indirizzata agli organi direttivi dei Verdi del Ticino chiede un incontro per verificare la possibilità di tale accordo.

I punti in comune

In tal senso, nel dettaglio il Movimento ha spiegato a punti quali sono i legami tra le due forze politiche. Tra quelli espressi risalta soprattutto “la formulazione di una politica di opposizione” che “non possa e non debba essere dipendente dalla presenza istituzionale, persino in un esecutivo”. Si tratta, in altre parole, “di difendere le stesse opzioni di fondo anche all’interno di compagini governative nelle quali si è in posizione minoritaria”, spiegano. E ancora l’Mps sottolinea la vicinanza con “la transizione ecologica che dovrebbe sfociare su una società radicalmente diversa”. Anche il Movimento “difende una prospettiva eco-socialista che mette l’accento sulla necessità”, proprio per favorire “una rottura radicale con il capitalismo e il suo ordinamento”. Strategia diverse, “ma che muovono nella direzione della costruzione di un nuovo paradigma sociale, integralmente diverso da quello nel quale viviamo”. Inoltre, “come l’MPS, i Verdi ritengono che senza mobilitazione sociale non possano esservi cambiamenti decisivi. Per questo, pur non sottraendovi alla presenza istituzionale, partecipate attivamente a molte mobilitazioni sociali”.