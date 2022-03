La Polizia di Locarno riceve sostegno dal Municipio

Non si è fatta attendere troppo la reazione dell’esecutivo a seguito delle recenti notizie relative al corpo di Polizia cittadino e al suo operato. Con un comunicato stampa, il Municipio di Locarno sottolinea il suo sostegno al corpo di Polizia, dando ampio rilievo al suo impegno e agli obiettivi raggiunti con lo scopo di continuare a migliorare il servizio per la popolazione.

“Servizio di sicurezza di qualità”

Nel comunicato viene anche fatto riferimento al grande impegno da parte del corpo di Polizia cittadino, che garantisce un servizio di sicurezza di qualità, non solo a Locarno ma anche nei Comuni convenzionati. Il Municipio sottolinea inoltre la crescente presenza sul territorio, così come la vicinanza alla cittadinanza, precisando di aver deciso per l’avvio di una verifica relativa alcuni aspetti puntuali interni al Corpo. Al fine di mostrare massima trasparenza, l’Esecutivo ha pertanto deciso di aprire un’inchiesta amministrativa servendosi del sostegno e dell’esperienza dell’avvocato Marco Bertoli (già Procuratore Pubblico e autore di inchieste amministrative ai più alti livelli dello Stato), le cui competenze permetteranno il beneficio di elementi oggettivi. Sul come procedere la parola spetta quindi al Municipio, inclusa l’eventualità di un esame più generale dopo aver preso atto delle prime verifiche.