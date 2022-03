Locarno, la polizia sotto la lente del Municipio

Verifiche puntuali

Secondo altri si tratterebbe piuttosto di una serie di verifiche puntuali, destinate a chiarire questioni ben precise, senza mettere sotto la lente l’intera organizzazione del Corpo di polizia. Ne sapremo di più nel pomeriggio, ma fino ad allora resta l’interrogativo sull’effettiva presenza di malfunzionamenti e sulla denunciata emorragia di agenti, per presunti casi di mobbing, favoritismi, blocco delle promozioni e generale mancanza di dialogo tra i vertici e la base. Questioni sulle quali il Capo dicastero è cauto: “Al momento non c’è nulla di specifico da rimproverare al comandante né alla strategia gestionale da lui messa in atto – si legge sulle colonne del quotidiano – assicurando che l’‘audit’ non è da intendere come atto di sfiducia verso l’operato del Comando, quanto piuttosto come strumento importante per capire se in effetti all’interno del Corpo di polizia ci sia qualcosa che non funziona, e se questo eventuale ‘qualcosa’ debba determinare dei provvedimenti da parte della Città”.