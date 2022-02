La linea Tilo S40 torna a circolare a pieno regime

A partire da lunedì 21 febbraio 2022 tornano a circolare tutti i collegamenti Tilo S40, il cui servizio era stato limitato dallo scorso 10 gennaio a causa dell’assenza di personale dovuto al Covid. Con questa modifica, l’offerta dei servizi ferroviari Tilo è totalmente ripristinata, come da orario annuale, sia in Svizzera che in Italia, fa sapere la società in una nota odierna. Il miglioramento della situazione legata all’assenza di personale operativo ha permesso di reintrodurre tutti i servizi ferroviari.