Troppe assenze per il virus, TILO limita i servizi

A causa di assenze di capitreno e macchinisti dovute alla pandemia, Trenord ha elaborato un piano di rimodulazione dell’offerta ferroviaria in Lombardia. In stretto accordo con TILO, a sua volta confrontata con diverse assenze, le linee TILO S10, S40 e S50 saranno toccate da tali provvedimenti a partire da lunedì 10 gennaio 2022 e fino a nuovo avviso.

La linea TILO S40 continuerà ad essere completamente soppressa. Sarà inoltre introdotta una parziale riduzione dei servizi transfrontalieri sulle linee TILO S10 e S50 nella fascia mattutina (prima delle 5.00) e serale (dopo le 23.30). I viaggiatori sono inoltre invitati a prestare attenzione agli avvisi in stazione e a consultare l’orario online prima di mettersi in viaggio.

In particolare, a partire da lunedì 10 gennaio 2022, sono previste le seguenti limitazioni: TILO S40 (Como-Mendrisio-Varese) Il servizio TILO S40 è totalmente soppresso, in entrambe le direzioni. TILO S10 (Biasca-Bellinzona-Lugano-Chiasso-Como) Il servizio TILO S10 è parzialmente soppresso tra Como San Giovanni e Chiasso durante le ore mattutine e serali. TILO S50 (Biasca-Bellinzona-Lugano-Varese-Malpensa Il servizio TILO S50 è parzialmente soppresso durante le ore mattutine e serali.

Informazioni aggiornate sul traffico ferroviario possono essere consultate alle pagine web di FFS e Trenord. Modifiche alle misure indicate saranno valutate a seconda dell’evolversi della situazione e comunicate tempestivamente. “Restano inoltre in vigore le misure di protezione per i trasporti pubblici previste delle autorità svizzere e italiane in base al territorio nazionale di riferimento”, ricordano. Alla pagina web sono disponibili tutte le informazioni aggiornate relative alle regole di protezione da rispettare sui trasporti pubblici, sia in territorio svizzero sia italiano