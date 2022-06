L’anticorpo Covid vale milioni all’IRB

Il nuovo anticorpo contro il Covid sviluppato in Ticino ha portato entrate milionarie all’Istituto di Ricerca in Biomedicina (IRB) di Bellinzona. L’istituto ha infatti brevettato la tecnologia che è stata utilizzata per scoprire l’anticorpo monoclonare Sotrovimab, sviluppato dalla società Humabs Biomed ed efficace nel trattamento del Covid-19. La commercializzazione del prodotto ha portato a ricavi straordinari di 12 milioni di franchi. Lo rende noto lo stesso Istituto, precisando che questo “importo straordinario giunge in un momento particolarmente propizio per l’IRB”, date le nuove sfide che attendono l’istituto e la necessità di far fronte a un ricambio generazionale, con ben quattro direttori di laboratorio che raggiungeranno l’età della pensione nei prossimi anni.