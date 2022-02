Inflazione, “Sprechiamo di meno”

Probabilmente, se siete entrati di recente in un supermercato o avete fatto il pieno di benzina vi siete resi conto che i prezzi, in generale, sono aumentati. La tendenza è iniziata già lo scorso anno: nel 2021, in Svizzera il rincaro medio è stato dello 0,6%, il valore più alto dallo 0,9% di crescita nel 2018. Nel 2020 i prezzi erano calati dello 0,7%.

Meno sprechi

Se sul fronte del pieno di benzina, forse la merce che ha visto l’aumento maggiore, non si può fare molto se non lasciare a casa l’auto, “in altri ambiti possiamo tutti renderci conto di quanto sprechiamo con i nostri acquisti”, commenta Regazzoni Meli. “Tutti abbiamo degli oggetti che abbiamo comprato e che sono finiti in un armadio, per non parlare dello spreco alimentare: si stima che una famiglia di quattro persone butti nella spazzatura l’equivalente di 2’000 franchi all’anno. I margini d’azione sono comunque limitati”. La segretaria dell’Acsi invita dunque a fare più attenzione, facendo “dei confronti” fra i prezzi ed evitando di sprecare. Un’indicazione ancora più valida alla luce di un altro aumento: quello degli affitti, registratosi in gennaio anche in Ticino.