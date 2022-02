Aumento della benzina, fra pandemia e geopolitica

Un anno fa abbiamo visitato un distributore di benzina di Mendrisio parlando del crollo delle vendite dovuto al confinamento. A 12 mesi di distanza ci siamo tornati. La differenza? 40 centesimi in più al litro per la benzina. E l’aumento potrebbe continuare, fino ad arrivare, come previsto dall’associazione di categoria Avenergy Suisse, a 2 franchi al litro.

Tensioni ucraine

“La situazione attuale è difficile per i clienti, ma anche per noi venditori”, lamenta Paolo Righetti, presidente di Swissoil Ticino. “Siamo confrontati a dei prezzi della benzina che non vedevamo almeno dal 2008”. Sulle cause di questo aumento, Righetti punta il dito contro la ripresa economica post-pandemica, ma anche contro “le tensioni geopolitiche. In Europa, in particolare, pesa la situazione russo-ucraina: gran parte dell’energia petrolifera europea passa da quella regione. L’incertezza che contraddistingue la zona rende incerto il mercato, che reagisce con la paura, acquistando in massa il prodotto”.