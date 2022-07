In carcere il marito di Doris Leuthard

Da ieri pomeriggio il marito di Doris Leuthard si trova alla Farera. È stato trasferito dalla Clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio, dove era stato ricoverato subito dopo i fatti di giovedì scorso , quando, poco prima delle 10.30, aveva dato in escandescenze, brandendo anche un coltello.

L’uomo era sotto l’effetto dell’alcol. Secondo la Rsi, il suo tasso alcolico era del 3 per mille. Gli agenti della cantonale e della comunale hanno impiegato un’ora e mezza per ripristinare la calma. L’ex consigliera federale non è rimasta ferita.