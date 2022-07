Vairano, minacce contro Doris Leuthard

È una vicenda molto privata quella avvenuta tra le mura di una casa di vacanza a Vairano, dove la polizia cantonale e quella intercomunale del Piano sono intervenute giovedì mattina alle 10.30 a seguito di una segnalazione. La vicenda, anticipata da Tio, concerne un personaggio di spicco che ha ricoperto cariche importanti a livello politico. Si tratta di Doris Leuthard, ex consigliera federale. Leuthard sarebbe stata minacciata con un oggetto appuntito da un uomo, verosimilmente il suo compagno, che in seguito è stato fermato e ricoverato in una clinica sanitaria.

Da noi contattata la polizia cantonale ha confermato l’intervento, precisando che è legato a una situazione di disagio privato. L’ex ministra dei trasporti non ha comunque riportato ferite durante l’alterco. L’intervento è terminato poco dopo mezzogiorno e sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti.