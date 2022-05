“Il Parroco è stato rimosso dalla sua funzione”

Non si è fatta attendere la presa di posizione della Curia circa i fatti accaduti ieri notte a un prete fermato in stato di ebbrezza dalla Polizia italiana alla dogana di Ponte Chiasso.

“Trattandosi di un comportamento già verificatosi in passato - si legge nella nota - il Presbitero in questione è stato rimosso dalla sua funzione di Parroco e sospeso dall’esercizio del ministero in tutto il territorio della Diocesi di Lugano”.