Il Palio degli asini di Mendrisio raddoppia

Il primo dei due appuntamenti è previsto per sabato 28 maggio in Piazza del Ponte con la tradizionale gara “casse di sapone” a cui seguirà una risottata offerta alla popolazione. In questa occasione vi sarà anche un momento commemorativo con la consegna delle onorificenze ai soci fondatori del Palio di Mendrisio. Per favorire la partecipazione dei cittadini alla manifestazione di beneficienza “Progetto Amore”, il Comitato del Palio ha deciso di ridurre il suo programma. Quello tradizionale, completo di gara degli asini, è pertanto previsto per sabato 10 settembre 2022, i cui dettagli saranno pubblicati a partire dal 28 maggio.