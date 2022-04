Dopo sei anni torna Progetto Amore

Aiuto all’Ucraina

Quest’anno il ricavato di Progetto Amore, a cui come tradizione si accede dietro offerta libera, sarà interamente devoluto a favore di progetti di aiuto d’urgenza e di ricostruzione in Ucraina, che saranno selezionati e seguiti dall’associazione Insieme per la pace, solitamente attiva in Ruanda: “Il primo intervento che vorremmo realizzare è l’acquisto di un furgoncino da inviare in Ucraina, carico di generi di prima necessità, da usare poi in loco per raggiungere persone bisognose di aiuto”, illustra Gabriella Caldelari. Fra queste ultime si vorrebbe soccorrere in particolare bambini separati dai genitori a causa del conflitto, portandoli “in appositi centri di accoglienza, nella speranza di poterli prima o poi ricongiungere alle loro mamme e ai loro papà, o eventualmente di trovare loro delle famiglie adottive in Ucraina”.