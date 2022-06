“Il nostro partito può essere l’ago della bilancia”

Quello di ieri è stato un giorno storico per il Ppd, che dopo oltre cinquant’anni ha cambiato nome e, sulla scia del partito nazionale, ha deciso di ribattezzarsi “Il Centro”. Una scelta fatta, nonostante in Ticino il riferimento al cristianesimo non fosse presente, per segnare l’inizio di un nuovo corso e per invertire quella tendenza che negli ultimi 30 anni ha visto una progressiva erosione dei consensi. L’obiettivo, ora, è quello di non perdere ulteriore terreno alle prossime elezioni cantonali e federali. “Diciamo che quello è l’intento a corto termine”, ha detto ai microfoni di Ticinonews il presidente cantonale Fiorenzo Dadò, a margine del congresso tenutosi a Cadempino. “Ma vogliamo anche posizionare il partito in quella che è stata la forza della Svizzera, cioè la concertazione, il trovare soluzioni condivise. Il nostro partito può ancora dare molto e può essere l’ago della bilancia”. Quella di ieri è stata una giornata “di particolari emozioni per me: il Ppd era nato nel ’71, come me, e io mi sono ritrovato a essere il presidente del cambiamento”.