Il PPD cambia nome: ecco “Il Centro”

Presente a Cadempino anche il presidente del partito Gerhard Pfister, che ha commentato il passo compiuto oggi. “Da quando abbiamo cambiato il nome a livello nazionale, i risultati sono migliorati”, ha detto Pfister ai microfoni di Ticinonews. “Sono convinto che sia importante guadagnare nuovi membri ed ciò che abbiamo fatto fino ad ora”. In merito al tema dell’alleanza con il Plr, invece, Pfister ha affermato che “esistono delle differenze tra i partiti, ma siamo molto vicini ai liberali a livello svizzero e credo che la riflessione debba essere: ‘come possiamo avanzare insieme?’ Anche il Plr ha un interesse a combattere la polarizzazione, sia in Svizzera sia in Ticino”.

“Un’opportunità”

Il presidente del partito cantonale Fiorenzo Dadò, intervistato di recente dal vicedirettore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti, aveva detto di non vedere il cambiamento come un’incognita, bensì “come un’opportunità”, specificando però che questa modifica non basterà senza una “rivisitazione delle linee guida in un’ottica moderna che risponda alle esigenze di adesso”.