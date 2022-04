I trascorsi ticinesi di Kabaeva

È ricomparsa negli scorsi giorni a Mosca Alina Kabaeva, la presunta amante di Putin che si vociferava fosse nascosta in Svizzera, forse anche in Ticino.

Un’inchiesta pubblicata due giorni fa dal Wall Street Journal ha fatto chiarezza sui trascorsi elvetici della ginnasta: uomini alle dipendenze del governo statunitense, incaricati di tenere d’occhio i movimenti della Kabaeva, hanno stabilito che la presunta amante del presidente russo abbia di recente risieduto a Cologny, nel Canton Ginevra, in una villa sulle rive del Lemano con piazza d’atterraggio per elicotteri.

Mistero Nelle scorse settimane si era discusso molto, in Svizzera e non solo, sulla possibilità che Alina Kabaeva risiedesse all’interno della Confederazione. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia aveva riferito di non avere prove della presenza della Kabaeva nel nostro Paese.

Forse sposata con Putin? Sembra ormai assodato che al momento la Kabaeva, la cui liaison amorosa con Vladimir Putin non è mai stata confermata, si trovi quindi ora in Russia. Nelle foto scattate negli scorsi giorni è apparso un anello al dito della ginnasta, forse una fede, che potrebbe indicare l’avvenuto matrimonio con Putin. Un anello, forse nuziale, era comunque già stato visto nel 2017.

“Disgraziato chi non si ricorda della propria storia”

Alina Kabaeva ha partecipato a un evento benefico in Russia le cui immagini saranno diffuse il 9 maggio prossimo, giorno nel quale il Paese celebra la vittoria sulla Germania nazista. “Disgraziato è il Paese che non si ricorda della propria storia!”, ha dichiarato pubblicamente Kabaeva in quello che sembra un riferimento diretto all’“operazione militare speciale” in corso in Ucraina.