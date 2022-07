Poschiavo, il bagnante è deceduto

Ricordiamo che sabato l’uomo era entrato nel lago in cerca di refrigerio e non era più riemerso. Era poi stato ritrovato ad alcuni metri di profondità e, dopo essere stato portato a riva, elitrasportato all'Ospedale cantonale Grigioni di Coira, dove ieri è deceduto a seguito delle gravissime lesioni riportate.

I fatti

L’allarme era scattato attorno alle 16 di sabato. Secondo i primi accertamenti, il 54enne è entrato volontariamente in acqua, ma non è stato in grado di uscire da solo per cause ancora poco chiare. I suoi conoscenti e altre persone sul posto hanno potuto osservare l’accaduto e hanno iniziato la ricerca dell’uomo. Il 54enne è stato salvato da una persona che si trovava anch’essa sulla riva del lago al momento dell’incidente.