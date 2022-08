I nomadi hanno lasciato San Vittore

La carovana di nomadi di etnia rom che dallo scorso mercoledì si era insiedata in zona Pascol Gran a San Vittore ha lasciato venerdì sera il territorio, un giorno prima della partenza intimata dal Municipio. Lo ha reso noto lo stesso Esecutivo in una nota pubblicata sul sito del comune.

Il gruppo di circa trenta persone, ricordiamo, si era stabilito nel Moesa Camperstop di San Vittore, un’area di sosta che su prenotazione può essere occupata per un massimo di 24 ore. Il problema era di natura legale, ha spiegato ai nostri microfoni la sindaca Nicoletta Noi-Togni. “La legge comunale non permette il campeggio su quest’area”. Per questo motivo le autorità hanno negoziato con la piccola carovana, informandola che doveva lasciare l’area di sosta entro sabato 6 agosto.