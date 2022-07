I lupi attaccano un’altra mucca nei Grigioni

A cinque giorni dal primo episodio , il branco di lupi del Beverin (GR) ha attaccato e ferito gravemente un’altra mucca nutrice, sempre nello Schamserberg. Lo conferma l’Ufficio della caccia e della pesca dei Grigioni, aggiungendo che il bovino è stato abbattuto a causa delle ferite riportate. Come nel primo caso, si presume che l’attacco sia stato messo in atto congiuntamente da diversi lupi e non da un solo esemplare, scrive il portale online Südostschweiz.ch. Marc Hosig dell’Ufficio caccia e pesca dei Grigioni ha confermato all’agenzia Keystone-ATS che la mucca è stata soppressa d’urgenza a causa delle gravi ferite riportate. Ulteriori informazioni sulle dinamiche dell’episodio sono attese per oggi dalle autorità retiche.

Il precedente episodio Negli scorsi giorni lo stesso branco aveva attaccato e ucciso una mucca da latte sull’alpe Nurdagn, nello Schamserberg. L’animale, di sette anni, si trovava con altri bovini in un’area recintata. Una recinzione che secondo il direttore dell’ufficio cantonale per la caccia e la pesca dei Grigioni Adrian Arquint non è considerata una misura di protezione per il bestiame di grandi dimenensioni. Secondo le autorità, è la prima volta che si verifica un attacco a un bovino nel cantone.

In Vallese luce verde per abbatere un lupo

Nel frattempo, il Vallese, il capo del Dipartimento di Sicurezza, Istituzioni e Sport ha dato il via libera per l’abbattimento del lupo della Val-d’Illiez, che ha ucciso 12 capi di bestiame in un’area protetta. Le condizioni per abbattere un animale solitario, previste dall’articolo 9bis dell’Ordinanza federale sulla caccia, sono soddisfatte, precisa un comunicato del DSIS. Le nuove disposizioni, entrate in vigore il 15 luglio 2021, consentono alle autorità cantonali di ordinare l’abbattimento a partire da dieci pecore o capre uccise in un periodo di quattro mesi in situazioni protette e non.