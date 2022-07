Grigioni, predato un bovino

Diversi lupi hanno attaccato e ucciso una mucca da latte nei Grigioni. Secondo le autorità, è la prima volta che si verifica un attacco a un bovino nel cantone. L’attacco è avvenuto sull’alpe Nurdagn nello Schamserberg, precisa un comunicato. L’animale ucciso è stato trovato nella zona di passaggio del branco di lupi di Beverin. “Oggi abbiamo a che fare con un incidente di dimensioni completamente diverse”, ha dichiarato Adrian Arquint, direttore dell’ufficio cantonale per la caccia e la pesca dei Grigioni.

La mucca da latte di sette anni era con altri bovini in un’area recintata. Questa recinzione però non è considerata una misura di protezione per il bestiame di grandi dimensioni, ha detto il responsabile.

Secondo Arquint, i lupi del branco di Beverin si comportano in modo “molto problematico” da diversi anni. Nel 2020, il branco ha già ucciso un asino. “I predatori sono abituati a eludere le misure di protezione delle mandrie”, ma la Confederazione ha finora respinto la richiesta di abbattere il maschio alfa del branco, ha spiegato.