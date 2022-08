Branco del Beverin, abbattuti due lupi

I guardiacaccia hanno sparato ai lupi sulla Stutzalp, a nord di Splügen, nelle immediate vicinanze di un gregge di pecore. “L’operazione di abbattimento è stata molto impegnativa”, ha detto a Keystone-ATS Arno Puorger, dell’Ufficio per la caccia e la pesca. Diversi guardiacaccia sono rimasti sul posto giorno e notte per due settimane. L’obiettivo è spaventare i lupi. Dato che l'abbattimento è avvenuto vicino a un gregge, i lupi dovrebbero imparare ad associare i gruppi di animali domestici a un pericolo per la loro vita, ha spiegato lo specialista.

I guardiacaccia continuano a monitorare intensamente l'area di attività del branco del Beverin, soprattutto per determinare le dimensioni della cucciolata di quest'anno. Non appena questo sarà chiaro, il Cantone presenterà una domanda di abbattimento all'UFAM per un totale di metà dei giovani animali e per il maschio genitore M92, particolarmente attivo, ha indicato Puorger. I guardiacaccia ipotizzano che il lupo guida abbia trasmesso il suo comportamento problematico ai giovani animali. L'obiettivo del Cantone è quindi quello di abbattere l'intero branco. Tuttavia, la legge attualmente lo impedisce. “Stiamo facendo pressione sulla Confederazione per ammettere questa possibilità“, ha spiegato lo specialista dei grandi predatori. “Il problema non si risolverà sparando a singoli giovani animali”. Da diversi anni il branco del Beverin ha un’evoluzione sempre più problematica.