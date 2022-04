Grand Hotel, c’è un’opposizione

Problemi con posteggi e tetto

Secondo Lissi “il numero di parcheggi non è conferme alla Legge per quel tipo di insediamento”. L’Hotel Belvedere Locarno, lo ricordiamo, è situato a mezza collina a pochi metri dall’ampio terreno del Grand Hotel di Muralto. Ma non solo i posteggi. I punti contestati dai legali di Lissi sono anche inerenti ai lavori edilizi sul tetto perché “non sarebbero coerenti con il Piano particolareggiato e con la natura storia dell’edificio”. Lissi assicura a laRegione: “Non vogliamo opporci per il gusto di farlo ma riteniamo che se c’è una Legge, essa debba valere per tutti”.