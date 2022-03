Artisa ha comperato il Grand Hotel

Dopo essersi assicurato il diritto di compera a fine 2021, il Gruppo Artisa ha portato a termine le pratiche per la definitiva acquisizione del Grand Hotel Locarno. Lo rende noto lo stesso gruppo immobiliare in una nota, aggiungendo che nei prossimi giorni verrà formalmente depositata la domanda di costruzione per il recupero e il rilancio della struttura. “È con piena soddisfazione che proseguiamo il percorso iniziato con la sottoscrizione del diritto di compera”, commenta Stefano Artioli, vicepresidente del gruppo. “L’esercizio del suddetto diritto mediante l’avvenuto pagamento della somma pattuita è la dimostrazione della ferma volontà e del desiderio di rilanciare questa struttura storica, dal grande valore per l’area del Locarnese, il Ticino e non solo. L’ottenimento della licenza edilizia è il prossimo passo per una rinascita concreta del Grand Hotel”.