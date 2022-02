I non domiciliati invitati ad attendere fino al 28 febbraio

In una lettera inviata ai proprietari di case secondarie, l’Esecutivo chiede di non raggiungere le abitazioni almeno fino al prossimo 28 febbraio. Questo per permettere ai Servizi comunali e di soccorso di ripristinare la normalità nei servizi e nella sicurezza pubblica. “Al momento non è ancora possibile erogare acqua potabile e le conseguenze dell’incendio sulle infrastrutture di approvvigionamento e distribuzione al momento non sono ancora note”, si legge nella missiva. “Nemmeno la corrente elettrica è garantita ovunque”. Aggiornamenti sulla situazione saranno consultabili sul sito web del Comune (www.gambarogno.ch) e sull’app Junker, scaricabile gratuitamente.