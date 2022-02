Indemini, acqua non potabile fino a nuovo avviso

A causa degli incendi e per motivi precauzionali, l’acqua erogata in tutta la frazione di Indemini è dichiarata non potabile fino a nuovo avviso. Lo comunica il Comune di Gambarogno.

L’utenza è tenuta a rispettare le seguenti precauzioni: l’acqua corrente non deve assolutamente essere bevuta; non deve assolutamente essere utilizzata per la preparazione di cibi, bevande e per il lavaggio di alimenti; non deve assolutamente essere utilizzata per il risciacquo di utensili da cucina e stoviglie; non deve assolutamente essere utilizzata per l’igiene orale.