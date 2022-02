Gambarogno, il ritorno del vento forte fa paura

Esattamente una settimana fa divampavano le fiamme sul Monte Gambarogno, mettendo in pericolo la zona abitata e impiegando intensamente i pomperi di Bellinzona, assieme agli omologhi italiani, nelle operazioni di spegnimento. Operazioni di spegnimento che, fino a questa mattina, sembravano andare a gonfie vele , con gli stessi pompieri di Bellinzona che mostravano ottimismo su Facebook: “ I rilievi hanno dato conferma dell’efficacia e dell’ottimo lavoro svolto dai militi nel terreno e dagli elicotteri”, si legge nel post, dove si aggiunge che “siamo fiduciosi che al termine del finesettimana saremo riusciti a ridurre in modo importante la superficie ancora interessata dall’incendio”.

Al di là di questi buoni risultati però, ci ha pensato MeteoSvizzera a scompaginare le carte in tavola, annunciando un’allerta vento di livello tre per tutto il Ticino - oltre che in gran parte della Svizzera - a partire da questa sera. Un’allerta che ora fa paura anche a chi è impegnato nella lotta alle fiamme, come confermatoci dal Comandante dei Pompieri di Bellinzona Samuele Barenco: “Assolutamente, infatti abbiamo dedicato la giornata odierna a prepararci a questo cambiamento e alla giornata di domani. Abbiamo discusso soprattutto di misure organizzative, dal profilo del personale necessario alle operazioni, al potenziamento dei mezzi alle probabili zone di intervento”.