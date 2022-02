Gambarogno, da domani pompieri da tutto il Ticino

Le fiamme hanno ripreso vigore

Il forte vento delle ultime ore ha dato nuova forza all’incendio: “Diversi focolai si sono riattivati e hanno ripreso vigore, in alcuni casi anche in modo importante”. Il vento ha pure lasciato a terra gli elicotteri impiegati nelle operazioni di spegnimento, sebbene il lavoro dei pompieri non si sia fermato: “I militi impegnati nelle operazioni di spegnimento hanno comunque lavorato senza sosta per tutta la giornata, lavorando con attrezzi e pompe a spalla per proteggere e contenere il possibile sviluppo del fuoco. Complessivamente sono state realizzate linee di difesa tagliafuoco per oltre cinque chilometri e mezzo. Grazie all’ausilio di autobotti è stato anche possibile domare alcuni focolai importanti che si sono sviluppati poche centinaia di metri dalla strada cantonale”.