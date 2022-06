Finanze, “una perdita comunque importante”

“Stiamo parlando comunque di 100 milioni di perdita previsti. Si tratta di una cifra importante”. Christian Vitta lancia l’altolà. È vero, stando ai dati di aggiornamento del consuntivo 2022 i conti del cantone sono migliorati di una trentina di milioni, ma la perdita resta comunque importante: 105, 3 milioni di franchi. Insomma, secondo il direttore del Dfe non è proprio il caso di sedersi sugli allori. Ancor di più perché buona parte del merito va ai famosi dividendi della banca nazionale. Per il Ticino si parla di 162, 6 milioni, 25,6 in più di quanto ci si aspettasse. Anche il periodo storico è quello che è: colmo di incertezze. “Da un lato abbiamo avuto la coda della pandemia, dell’inverno scorso, che evidentemente ha lasciato dei costi per quanto concerne la gestione del sistema sanitario e il sostegno alle aziende e alle persone”, commenta Vitta ai microfoni di Ticinonews. “Dall’altro è arrivato il conflitto in Ucraina e abbiamo quindi la gestione delle persone con statuto S, che evidentemente hanno un costo, parte del quale andremo poi a recuperare dalla Confederazione”. Non bisogna inoltre dimenticare che “anche lo Stato è fruitore di beni. L’energia elettrica, ad esempio, è salita di prezzo e questo incide sui conti dello Stato”.

È possibile riequilibrare i conti entro il 2025?

Nonostante il miglioramento dei conti, le spese sono aumentate di 37,2 milioni di franchi. A questo punto viene da chiedersi se sarà davvero possibile riequilibrare i contri entro il 2025 come sancito dal decreto Morisoli. “Quello che è certo è che lo Stato non può continuare di anno in anno ad accumulare dei disavanzi”, precisa Vitta. “Lo hanno ben dimostrato la pandemia e anche questo periodo con eventi straordinari che ci sono giunti dinanzi: lo Stato deve avere le risorse per aiutare cittadini e le imprese in caso di necessità”.