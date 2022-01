Fart, si prosegue con l’orario ridotto

Le Fart del Locarnese mantengono l’orario ridotto sulle linee urbane 1 e 7. Il proseguimento della misura, introdotta lo scorso lunedì, si rivela necessario sempre a causa dell’alto numero di “assenze per malattia del personale addetto all’esercizio autobus, causato da quarantena o positività al coronavirus”. Su queste due linee i bus continueranno a circolare ogni 15 minuti anziché, come avviene solitamente, ogni 10.

In vista della ripresa dell’anno scolastico e di tutte le attività lavorative, l’azienda di trasporto si impegna però a garantire alcuni servizi. Da lunedì 10, “la prima corsa del mattino e l’ultima corsa della sera saranno assicurate anche per la Linea 1 e la Linea 7”, con lo scopo di “garantire l’abituale catena di trasporto al nodo di interscambio di Locarno Stazione per le diverse destinazioni a lunga percorrenza”. Ogni 30 minuti le corse della Linea 7 saranno inoltre prolungate fino alla fermata Losone Zandone. Infine, “saranno assicurate tutte le corse destinate al trasporto scolari (corse integrate) e le abituali corse di supplemento”.