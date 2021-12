Troppe quarantene, le Fart riducono l’offerta

Continuano ad aumentare i contagi in Ticino, così come le quarantene, facendo temere per la tenuta di alcuni settori economici. Un primo sintomo di questa situazione potrebbe venire dalle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi che partire da lunedì 3 gennaio 2022 dovranno ridurre l’offerta di corse “quale conseguenza delle numerose assenze del personale addetto all’esercizio autobus, causate da quarantena o positività al coronavirus”. È dunque prevista l’adozione generalizzata dell’orario della domenica su tutte le linee fino a nuovo avviso.