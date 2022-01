Delitto di Muralto, si va in appello

Si torna in aula per il delitto di Muralto. I legali del 32enne tedesco, condannato per l’omicidio della 22enne inglese con cui aveva avviato una relazione, hanno infatti inoltrato la dichiarazione di appello lunedì dopo aver esaminato le motivazioni della sentenza di primo grado. Lo anticipa la Rsi.

La Corte delle Assise criminali, ricordiamo, aveva condannato il 32enne per omicidio intenzionale a 18 anni di reclusione e all’espulsione dalla Svizzera per 12 anni. L’imputato si è sempre professato innocente in relazione alla morte della 22enne, avvenuta in una stanza d’albergo “La Palma au Lac” il 9 aprile 2019, sostenendo che si è trattato di un gioco erotico finito male. Di qui il ricorso alla Corte di appello e di revisione penale, che verte anche su altre accuse di cui è stato riconosciuto colpevole.