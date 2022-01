Covid-19, quasi 25mila ticinesi costretti a casa

Il Covid-19 in questi giorni costringe quasi 25’000 ticinesi a stare a casa in isolamento o in quarantena. Secondo quanto ha riferito il caposezione del militare e della protezione civile Ryan Pedevilla alla Rsi ieri quasi 10mila persone hanno ricevuto un test Pcr positivo. “Con un fattore 1,5, con le nuove direttive ci sono circa 15mila persone in quarantena”, ha sottolineato.