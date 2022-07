Corsia Cupra, proseguono i test ad Airolo

Il primo test effettuato lo scorso weekend ha dato esito positivo. Ora l’Ufficio federale delle strade (Ustra) intende continuare a introdurre la corsia di uscita preferenziale ad Airolo, denominata Cupra, per evitare le lunghe attese al portale sud della galleria del San Gottardo e allo stesso tempo evitare il transito lungo gli abitati di Quinto, Ambrì, Piotta e Airolo, per raggiungere la strada dei Passi (San Gottaro e Novena). Anche il prossimo fine settimana sarà dunque di nuovo percorribile la corsia preferenziale sul tratto dopo la galleria artificiale di Quinto fino all’uscita per Airolo. L’obiettivo, come detto, è soprattutto quello di ridurre il travaso di traffico sulla strada cantonale in direzione nord, dove sovente si crano disagi e pericoli per la popolazione residente.