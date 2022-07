Ad Airolo si testa la corsia Cupra

Una colonna di veicoli fermi in autostrada che attende di attraversare la galleria del San Gottardo. È uno scenario che si presenta regolarmente in estate sull’asse nord-sud. Per evitare lunghe attese, molti conducenti decidono di transitare sulla strada dei Passi, uscendo dall’A2 a Varenzo. In questo modo i veicoli intasano la strada cantonale e i nuclei abitati, causando un disagio e un pericolo per la popolazione residente. È per questo motivo che l’Ufficio federale delle strade (USTRA) ha elaborato e pubblicato un progetto, con l’obbiettivo di creare una corsia preferenziale in autostrada, che porterà questi veicoli direttamente all’uscita autostradale di Airolo e la strada del Passo del San Gottardo e della Novena. Un progetto che verrà testato nei weekend estivi, a partire dal 16 luglio.

Di che cosa si tratta

Si chiama Cupra ed è una corsia lunga complessivamente 7km. Si estende poco dopo la galleria di Quinto fino all’uscita di Airolo. Il tracciato si sviluppa prevalentemente a fianco della corsia di marcia, sfruttando la corsia d’emergenza esistente. Per garantire la continuità della corsia, bisogna aggirare l’area di servizio Stalvedro mediante una bretella a senso unico.

Progetto in consultazione

Il progetto è stato pubblicato a fine 2021 e attualmente è in fase di consultazione presso gli uffici cantonali e federali. Indicativamente, spiega l’Ustra, i lavori della Cupra potrebbero iniziare nel 2024 e terminare dopo circa 2 anni.

La fase di test parte questo weekend

In attesa di realizzare l’aggiramento dell’area di servizio e per sgravare la strada cantonale dal traffico parassitario, è stato deciso di eseguire nei weekend estivi, a partire da sabato 16 luglio 2022, “una fase di test con l’allestimento provvisorio di una CUPRA ridotta all’essenziale ma funzionale”. Se la fase di test darà risultati positivi, potrebbe essere estesa anche per i prossimi 2-3 anni, in attesa che la CUPRA definitiva venga realizzata e messa in esercizio. La prova è coordinata con la Polizia cantonale, i gestori dell’area di servizio Easy Stop di Stalvedro e supportata da agenti di sicurezza che provvederanno ad informare e aiutare gli utenti dell’area di servizio e dell’autostrada.

La segnaletica

Sul tratto che va dalla galleria di Quinto all’area di servizio di Stalvedro è stata posizionata una segnaletica statica attivata manualmente, che permetterà all’utente di percorrere la corsia d’emergenza fino all’uscita autostradale di Airolo, per poi accedere ai passi. Mancando l’aggiramento all’area di servizio, il traffico della CUPRA dovrà restare in corsia d’emergenza, e per questo è stata allestita una speciale segnaletica per gestire in modo ottimale l’incrocio in uscita e entrata.